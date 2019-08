St. Tönis : Die Verlegung der Rohre kann beginnen

TÖNISVORST (hb) Auf der Baustelle der Zeelink-Ferngasleitung geht es weiter. Insgesamt werden 216 Kilometer hochfeste Stahlrohre verschweißt und verlegt, von Lichtenbusch an der belgisch-deutschen Grenze über St.

Hubert bis Legden bei Ahaus in Westfalen. Anfangspunkt ist das Flüssiggas-Terminal im Nordseehafen Zeebrugge. Das Baulos III in unserer Region ist 43,9 Kilometer lang und reicht von Jüchen-Hochneukirch im Kreis Neuss bis St. Hubert. Wie man auf dem Foto gut sehen kann, ist jetzt der eigentliche Graben ausgebaggert, im nächsten Schritt werden die miteinander verschweißten Rohre abgesenkt und der Graben wieder verfüllt. Grabenlose Querungen gibt es etwa am Kreisverkehr Markant-Tankstelle oder an der Düsseldorfer Straße in Höhe Groß Lind. Foto: Wolfgang Kaiser