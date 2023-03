Mitgestaltung Die UWT schlägt Wirtschaftsbeirat für Tönisvorst vor

Die Stadt Tönisvorst benötige dringend eine stärkere Wirtschaft und bessere Standortbedingungen, Investitionen müssten gefördert werden, insbesondere die Generierung von Gewerbeflächen sei dringend erforderlich, so die UWT. Dadurch würden Arbeitsplätze, aber auch Steuereinnahmen für den städtischen Haushalt generiert. „Um beste Bedingungen für eine starke Wirtschaft in der Stadt zu schaffen, möchten wir den Sachverstand und das Netzwerk von Unternehmern im Stadtgebiet nutzen und VertreterInnen der Wirtschaft mehr an politischen Beratungen und Entscheidungen beteiligen. Es würde ein Gremium zum regelmäßigen Austausch zwischen Verwaltung, Politik und Wirtschaft entstehen“, so die UWT weiter. In den vergangenen Jahren habe sich zunehmend herausgestellt, „dass Wirtschaftsförderung in der Stadt nur unzureichend erfolgt und auch beispielsweise die Versuche der EinzelhändlerInnen, sich zusammenzuschließen, wenig erfolgreich sind“. Dem Beirat sollten erfahrene und besonnene Unternehmer aus allen Branchen angehören, auch aus der Landwirtschaft, betonte Heidrun Sorgalla in der Sitzung.