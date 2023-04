WC auf dem Friedhof in St. Tönis Friedhofstoiletten sind wieder geöffnet

Die Toilettenanlage an der Kapelle des Friedhofs in St. Tönis ist wieder ganztags geöffnet – und zwar bis zum 31. Oktober jeweils von 8 bis 20 Uhr. Das teilt Stadtsprecherin Catharina Perchthaler auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Einige Monate lang war die Toilette nur während der Beerdigungszeiten oder zu Zeiten, wenn der Friedhof besonders gut besucht ist – wie beispielsweise an Allerheiligen –, geöffnet, was bei einigen Friedhofsbesuchern für Verärgerung gesorgt hatte.