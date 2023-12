Schnelles Internet in St. Tönis Die Stadt wirbt für Glasfaser-Technik

Man habe bewusst auf eine Broschüre in Papierform gesetzt, um alle Haushalte zu erreichen, sagt Hergett. Er sei von der Bedeutung der Glasfaser für die Stadt und deren Bevölkerung überzeugt, sie sei eine „Riesen-Chance“. Dass es noch eine gewisse Zurückhaltung bei potenziellen Kunden gebe, liege unter anderem daran, dass „wir in einer Multi-Krisen-Zeit leben. Die Menschen haben derzeit viele Probleme zu lösen, ein Glasfaseranschluss hat für viele derzeit nicht die höchste Priorität“, so Hergett. Doch die Bandbreitenbedarfe in Haushalten seien in den vergangenen Jahren enorm gestiegen und würden dies weiter tun. Die Kupfertechnik stoße bald an ihre Grenzen.