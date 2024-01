Haushalt Die Stadt Tönisvorst investiert in Feuerwehr und Schulen

Es werde aber auch in andere Schulen investiert, betonte Nicole Waßen und nannte als Beispiele den Anbau an die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Corneliusstraße in St. Tönis, der in diesem Jahr mit 6,5 Millionen Euro zu Buche schlägt. 1,5 Millionen Euro fließen im laufenden Jahr in den Brandschutz am MEG, 150.000 Euro in neue Bühentechnik im Forum Corneliusfeld. 2025 fließen 380.000 Euro in die Dacherneuereung und 30.000 in die Schulhofumgestaltung der GGS Vorst, 100.000 Euro sind für eine Multifunktionsfläche der GGS Hülser Straße vorgesehen, 24.000 Euro für die Dacherneuerung.