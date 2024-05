Zukunft der Verwaltung Tönisvorst fragt Bürger nach Wünschen zur Digitalisierung

Ein wichtiger Punkt dabei: Datenschutz. Dieses Thema sei die Basis aller digitalen Prozesse, denn das Vertrauen der Bürger müsse gewonnen werden. „Nicht jeder wird sich mit einer Identifikationsnummer wie in Dänemark wohl fühlen. Manch einer wird Sorge haben, dass Informationen zur eigenen Person womöglich an ganz vielen unterschiedlichen Stellen abgegriffen werden könnten oder die Daten auf irgendeinem Server in Übersee liegen. Diese Sorgen müssen wir ernst nehmen. Dazu gehört für mich, dass der Informationskreislauf in Händen der an das Grundgesetz und an das Gemeinwesen gebundenen Personen und Institutionen bleibt“, sagt Tönisvorsts Bürgermeister Uwe Leuchtenberg.