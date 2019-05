St. Tönis : Spielplatz an der Garnstraße bekommt viele neue Spielgeräte

Der Spielplatz an der Garnstraße in St. Tönis wird derzeit umgestaltet und ist daher gesperrt. Foto: Wolfgang Kaiser

St. Tönis Seit gut drei Wochen ist der Spielplatz an der Garnstraße in St. Tönis geschlossen. Die Stadt ersetzt den Boden und die Spielgeräte im hinteren Teil.

Etwa drei bis vier Wochen wird es wohl noch dauern, bis der Spielplatz an der Garnstraße den Kindern der umliegenden Wohnstraßen wieder zur Verfügung steht. Der Bauhof der Stadt setzt zurzeit einen Teil der Neuerungen um, die Spielleitplanerin Heike Goßen sich für den in die Jahre gekommenen Spielplatz überlegt hat. „Zunächst wird jetzt der hintere Bereich erneuert“, sagt Catharina Perchthaler, Pressesprecherin der Stadt Tönisvorst. Kletterturm, Schwingschaukel und Doppelschaukel seien bereits abgebaut, der Boden erneuert worden. Künftig sollen eine Partnerschaukel, die auch für motorisch schwächere Kinder geeignet ist, und ein neuer Kletterturm mit Brücke dort ihren Platz finden.

Der Spielplatz an der Garnstraße, der in den 80er-Jahren auf etwa 500 Quadratmetern mitten im Wohngebiet angelegt wurde, ist hochfrequentiert. „Besonders viele Tagesmütter nutzen den Platz mit ihren Schützlingen“, sagt SPD-Politikerin Christa Voßdahls, die in der Nähe wohnt und in jüngster Zeit häufiger auf die Sperrung angesprochen wurde. „Einige Bürger haben schon befürchtet, dass der Spielplatz geschlossen wird“, erzählt die Politikerin, die froh ist zu hören, dass der Platz im Gegenteil aufgewertet und mit vielen zeitgemäßen, neuen Spielgeräten bestückt wird.