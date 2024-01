Kooperation um Action Medeor St. Töniser Apotheke sammelt große Spendensumme

Info

Hilfswerk Action Medeor setzt sich als nach eigenen Angaben größtes Medikamentenhilfswerk Europas seit fast 60 Jahren für eine nachhaltige und bessere Gesundheitsversorgung der Menschen insbesondere in ärmeren Regionen ein.

Hauptsitz Der gemeinnützige Verein versorgt von Vorst aus Gesundheitsstationen in etwa 100 Ländern in Afrika, Lateinamerika und Asien mit medizinischer Hilfe. Im Not- und Katastrophenfall ist Action Medeor in der Lage, Arzneimittel, medizinisches Material und Instrumente in wenigen Stunden in ein Katastrophengebiet zu schicken.

Spenden Wer das Medikamentenhilfswerk unterstützen möchte, findet nähere Informationen dazu im Internet unter www.medeor.de/spenden.