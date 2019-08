St. Tönis : Die Schönheit der Natur zeigen

St.Tönis Für einen guten Zweck hat Monika Hübecker-Tichlers, Ehrenamtlerin in der evangelischen Gemeinde St. Tönis, etliche Kunstwerke verkauft, die sie in der Natur gefunden hat.

„Erfolg ist eine Reise, kein Ziel“, steht auf dem weißen Stein, dem das Meer in vielen Jahrtausenden die Ecken und Kanten rundgewaschen hat. Der Stein mit dem Spruch ist nur eines von etlichen Ausstellungsstücken, die Monika Hübecker-Tichlers am Sonntagabend im Forum des evangelischen Gemeindezentrums an der Hülser Straße gezeigt hat. „Wenn ich am Strand sitze und einen schönen Stein finde, fange ich an, ihn zu bemalen oder zu beschriften“, erzählt die St. Töniserin, die ehrenamtlich in der Kochgruppe der Gemeinde tätig ist.