Abgabetermin am 19. März in St. Tönis : Rumänienhilfe sammelt Kleidung – auch für die Ukraine

Abgabetermin am 19. März in St. Tönis

Tönisvorst Saubere und tragbare Kleidung kann am kommenden Samstag in St. Tönis abgegeben werden. Auch Lebensmittel und Hygieneartikel werden benötigt.

„Trotz der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie und der damit verbunden Einschränkungen sind viele Bürger nicht nur mit sich selbst beschäftigt. Wir erleben zurzeit immer noch eine enorme Spendenbereitschaft“, berichtet Hans Holtschoppen, Vorsitzender der Rumänienhilfe in Vorst. Viele Mitbürger möchten ihre getragene Bekleidung karitativ tätigen Gruppierungen zur Verfügung stellen. Wegen der Pandemie kann man die Bekleidungsstücke nicht oder nur eingeschränkt zu den bekannten Abgabestellen bringen. Hierzu bietet die Rumänienhilfe Vorst am Samstag, 19. März, einen Abgabetermin für Kleidung an.

Die Spenden können 10 bis 16 Uhr an der Lagerhalle der Rumänienhilfe, Industriestraße 9, in St.Tönis angeliefert werden. Die Bekleidung sollte sauber und tragbar sein, eine sichere Verpackung erleichtert den Transport zu den Partnerorganisationen in Rumänien. Aber nicht nur die Bevölkerung in Rumänien profitiert vom Engagement der Rumänienhilfe, sondern auch die Menschen in der Ukraine. Bereits zwei Lkw mit den verschiedensten Hilfsgütern wurden hierzu kurzfristig auf den Weg ins Krisengebiet gebracht. Das Leid und Elend, das diese Menschen dort erfahren, treibt die ehrenamtlichen Helfer weiter an.