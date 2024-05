Bündnis „Tönisvorst ist Bunt“ Ernüchterung bei zweiter Tönisvorster Demokratie-Demo

Nach dieser kurzen Einführung setzte sich der Demonstrationszug in Richtung Alter Markt in Bewegung. Als Wegmarken hatten sich die Verantwortlichen die Stolpersteine in der Innenstadt ausgesucht. Dort legten die Teilnehmer Blumen nieder, um an die Opfer des Nationalsozialismus‘ zu erinnern. Anschließend ging es gemeinsam zurück auf den Rathausplatz. Hier machte Guido Beckers in eindringlichen Worten deutlich, wie wichtig die Demokratie ist. Er erinnerte an die Schrecken der Nazi-Diktatur und stellte das Schicksal des von den Nationalsozialisten verfolgten Politikers Paul Emmen aus St. Tönis vor. „Völkisch ist alles, aber nicht bunt“, machte er deutlich. Darüber hinaus rief er die Versammelten dazu auf, sich zu engagieren. „Es wird viel zu oft auf den Staat geschimpft, aber der Staat sind wir letztlich alle. Wir können etwas verändern, indem wir uns engagieren“, erklärte er. Auch die Meinungsfreiheit nahm er in seiner Rede in den Blick. „Eines der Grundrechte wird heute öffentlich bezweifelt, gesagt, dass man nicht mehr seine Meinung sagen dürfte. Dies kann schon deshalb nicht stimmen, weil man diese Meinung frei äußern darf. So weit geht die Meinungsfreiheit nämlich tatsächlich“, erklärte er und erhielt dafür zustimmenden Applaus des Publikums. „Damit wird unsere freiheitlich demokratische Grundordnung infrage gestellt und letztlich besonders von Rechts torpediert“, ergänzte er.