Tönisvorst Urlaubslektüre gesucht? Carmen Alonso, Leiterin der Stadtbibliothek Tönisvorst, empfiehlt das Buch „Die Radioschwestern - Klänge einer neuen Zeit“ von Eva Wagendorf. Warum der Roman sie begeisterte.

Frankfurt am Main , in den 20ern. Der neu gegründete Südwestdeutsche Rundfunkdienst startet seinen Sendebetrieb. Ausgestrahlt wird aus einem Studio im Postscheckamt, das Programm – live übertragen! – ist noch nicht allzu umfangreich.

Das sensationelle neue Medium scheint für drei junge Frauen aus der Provinz eine verheißungsvolle berufliche Zukunft zu bieten, dazu Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit. Sie versuchen – jede auf ihre Art – alles, um sich auch einen Platz im faszinierenden Radiobetrieb zu erkämpfen: Da ist Gesa, die ihre Eltern durch die Spanische Grippe verlor und bei ihrer missgünstigen Tante aufwuchs. Gesa ist für sie eine reine Last, an dem Erbe, das ihre Eltern ihr hinterließen, bedient sie sich aber gerne großzügig. Die temperamentvolle Inge träumt davon, eine berühmte Solokünstlerin zu werden, und für einen Schallplattenvertrag ist sie bereit mehr einzusetzen, als ihr guttut. Und da ist Margot, Cellistin, die sich in dem rein männlichen Rundfunk-Orchester behaupten muss.

Die Geschichte entwickelt sich temporeich und man nimmt bewegt Teil am Alltag der Hauptfiguren. Gesa etwa möchte Hörspielsprecherin werden, doch der weibliche Star des Stücks vermutet in der jungen Frau eine Konkurrenz und intrigiert divenhaft gegen sie. Inge beginnt eine Affäre mit dem Chorleiter, einem verheirateten Mann, der das Wochenende bei seiner Gattin in Wiesbaden verbringt, unter der Woche aber sein Junggesellenleben zelebriert. Margot leidet unter dem Dirigenten, einem „uffgeblasene Stinkstivvel“, der keine Frau in seinem Orchester sehen möchte und sie bei jeder Probe vor allen demütigt.