Grüne Tönisvorst “Lasst uns schöne Bilder zeichnen“

Als sich im Jahr 1968 Spitzenwissenschaftler aus 30 Ländern zusammenschlossen, wurde das wenig beachtet. Das änderte sich 1972, als diese Gruppe unter dem Namen Club of Rome ein bahnbrechendes und – im Rückblick – absolut prophetisches Buch herausbrachte. Der Titel: „Grenzen des Wachstums“. Es war der Urknall der Nachhaltigkeits- und Umweltbewegung. Sicher, manche Vorhersagen, wie die Prophezeihung, das Öl sei im Jahr 2000 aufgebraucht, bestätigten sich nicht, was vor allem an neuen Fördermethoden liegt, hinsichtlich Klima und Ressourcenverbrauch aber wurden viele heutige Probleme schon vor 51 Jahren vorweggenommen.