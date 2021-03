Die Polizei warnt : Viele Kellereinbrüche in Tönisvorst

Viele Kellereinbrüche in Tönisvorst

Tönisvorst Seit Januar sind der Polizei im Kreis Viersen bereits mehr als 50 Einbrüche in Kellerräume gemeldet worden. Die Schwerpunkte liegen in Tönisvorst, Nettetal und Viersen.

Besonders in Mehrparteienhäusern seien Kellerräume oft lohnende Einbruchsziele, so die Polizei. „Meist sind sie gegen Aufbruch ungenügend gesichert, sodass Täter schnelle Beute machen können. Unsere Statistiken zeigen, dass in der Regel Werkzeug, Fahrräder, Heimelektronik, aber auch Lebens- und Genussmittel gestohlen werden.“