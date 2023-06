Evangelische Kirche Thevissen will Kirche mit Leben füllen

Vorst · Alexandra Thevissen tritt in der Evangelischen Kirchengemeinde Anrath-Vorst die Nachfolge von Prädikant Wolfgang Lahn an. Am 18. Juni wird die 43 Jahre alte Vorsterin von Superintendentin Barbara Schwahn ordiniert.

16.06.2023, 15:00 Uhr

In dieser Position wird die neue Prädikantin der Gemeinde Vorst-Anrath, Alexandra Thevissen, künftig regelmäßig zu sehen sein: Auf der Kanzel mit Blick auf die Gemeinde. Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Treffer

Die Vorfreude auf den 18. Juni ist Alexandra Thevissen anzusehen. „Das ist ein wirklich besonderer Tag für mich“, sagt sie lächelnd. An diesem Tag wird sie ordiniert und in die Evangelische Kirchengemeinde Anrath-Vorst eingeführt. Dass diese zwei Amtshandlungen zusammentreffen, ist dabei eine Premiere für Pfarrer Martin Gohlke und die Superintendantin des Evangelischen Kirchenkreises Krefeld-Viersen, Barbara Schwahn, die beides zelebrieren wird.