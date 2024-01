Die Musikerin Christina Lux tritt in Tönisvorst auf „Auf der Bühne will ich immer wieder Haltung zeigen“

Tönisvorst · Am 26. Januar tritt die Kölner Musikerin Christina Lux in der evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis auf. Was sie bewegt und was zu erwarten ist, verrät sie im Interview mit unserer Redaktion.

18.01.2024 , 17:00 Uhr

Die Sängerin Christina Lux tritt am 26. Januar in Tönisvorst auf. Im Gespräch erzählt die Wahl-Kölnerin was sie in der aktuellen Zeit bewegt, und betont, es sei wichtig, sich zu positionieren. Foto: Manfred Pollert

Von Thorsten Hengst