Kreuzung Willicher Straße/Ringstraße/Krefelder Straße in St. Tönis : Farbe könnte Verkehrssicherheit erhöhen

St. Tönis Die Kreuzung Willicher Straße/Ringstraße/Krefelder Straße in St. Tönis ist sowohl für Fußgänger als auch für Radfahrer und Autofahrer unübersichtlich. Neue Markierungen könnten vielleicht etwas Abhilfe schaffen.

Keine andere Straßenkreuzung ist im Verfahren zum Stadtentwicklungskonzept, das Anregungen der Bürger für Verbesserungen in der Stadt Tönisvorst sammelt, so oft angesprochen worden wie die Kreuzung Willicher Straße/Ringstraße/Krefelder Straße. Der Radweg in Richtung Ringstraße verläuft quer über die Kreuzung und schneidet die Krefelder Straße von der Willicher Straße ab. Wer ihn benutzt, muss genau darauf achten, dass er von den Autofahrern gesehen wird, die von der Willicher Straße in die Krefelder Straße abbiegen und dabei über den Radweg fahren müssen. Aber auch der von der Ringstraße in die Krefelder Straße abbiegende Verkehr ist oft so mit den Autos beschäftigt, die aus der Kurve Willicher Straße kommen, dass der Blick auf die Radfahrer verloren geht.