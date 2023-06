Gemeindefest Evangelische Gemeinde St. Tönis feiert Geburtstag der Christuskirche

Immer dicht umlagert präsentierte sich der Aktionspunkt Gemeindekonzeption, denn hier stand die Zukunft der Gemeinde im Mittelpunkt, und das interessierte die Gemeindemitglieder naturgemäß sehr. „Wir stehen an einem Wendepunkt. Aber ich denke, wir sind gut für die Zukunft aufgestellt“, sagte Pfarrerin Daniela Büscher-Bruch, die gemeinsam mit Pfarrer Christian Dierlich das Gemeindefest offiziell eröffnete. Büscher-Bruch spielte damit auf den sich noch in der Gründung befindlichen Förderverein der Gemeinde an, dessen Satzung gerade bei Gericht liegt. Mit Hilfe des Fördervereins sollen zukünftig Angebote in der Jugend-, Senioren- und Kulturarbeit mitfinanziert werden. Vor dem Hintergrund der verstärkten Kirchenaustritte und den damit automatisch zunehmend schwindenden Mittel aus der Kirchensteuer fällt dem neuen Förderverein eine mehr als nur wichtige Aufgabe zu. Er ist eines der Standbeine der Zukunft.