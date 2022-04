Interessengemeinschaft „St. Tönis erleben“ lädt ein : Den Feierabend in der St. Töniser Innenstadt genießen

St. Tönis Einen angenehmen Feierabend verbringen, Kulinarisches genießen, Freunde treffen — dazu lädt die Interessengemeinschaft „St. Tönis erleben“ ein. Los geht es am 6. Mai ab 16 Uhr Rathausplatz in St. Tönis.

Die Interessengemeinschaft „St. Tönis erleben“ veranstaltet am Freitag, 6. Mai, ab 16 Uhr ein kleines Event. Die meisten Geschäfte haben bis 21 Uhr geöffnet, es gibt Livemusik, eine Weinbar und Food-Trucks. „Es soll ein zwangloses Treffen nach der Arbeit werden, ein kleines, aber feines Event, um die Innenstadt mal wieder zu beleben und allen etwas zu bieten“, so Judith Rüther-Zeiß vom Verein „St. Tönis erleben“. Die Intention: entspannt und gemütlich den Feierabend bei Kulinarischem und einem Glas Wein genießen, stressfrei durch die Geschäfte bummeln und Freunde treffen.

Hochstraße in St. Tönis : So sieht die neue Woolworth-Filiale aus

Hunger und Durst soll niemand verspüren müssen: Sowohl Süßes als auch Deftiges gibt es an drei verschiedenen Food-Trucks: Das „Esswerk“, ein Pasta-Stand von „Mac by Mölle“ und der „Teigscheich“ werden vor Ort sein und für das leibliche Wohl sorgen. Die Weinbar de Cassan aus Uerdingen, den Tönisvorstern bereits von vergangen Festen ins St. Tönis bekannt, bietet an ihrem Stand diverse edle Tropfen an.