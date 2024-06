Ausschuss in St. Tönis entscheidet Neue Kita im Pfarrhaus ist auf einem guten Weg

Und die Zeit drängt – einfach in das Pfarrhaus einziehen, so leicht ist das nicht. Für die zukünftige Nutzung muss das Pfarrhaus umgebaut werden. Ein Architekturbüro hat die Machbarkeit geprüft, die Stadt befindet sich in Gesprächen sowohl mit der Kirche als auch mit den Johannitern. Der Umbau des Pfarrhauses könne schneller umgesetzt werden als ein Neubau an anderer Stelle, führte Michael Feiter, Fachgebietsleiter bei der Stadt, aus. „Uns hilft es, dass wir schon im vergangenen Jahr diesbezüglich Überlegungen angestellt haben“, sagt Feiter. Ein Umbau für eine zweigruppige Kita lasse sich einerseits wirtschaftlich nicht darstellen und decke andererseits auch den Bedarf nicht. Geplant ist also ein Anbau für eine dritte Gruppe. Über eine Maßnahme des Landes NRW könne eine Förderung in Höhe von zwei Millionen Euro in Aussicht gestellt werden; Voraussetzung sei, dass die Kita bis zum 31. Dezember 2026 in den Betrieb geht. Für den gesamten Umbau rechnet die Stadt Tönisvorst mit rund 2,8 Millionen Euro, davon übernimmt die Kirche 800.000 Euro. Mit den Beteiligten bestehe grundsätzlich Einigkeit, in den kommenden Monaten sollen die Verträge unterschrieben werden, so Feiter.