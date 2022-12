Preise in Tönisvorst Gebühren: Abwasser rauf, Müll runter

Ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster und die kürzlich erfolgte Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in NRW haben auch in Tönisvorst die Berechnungsgrundlage einiger Gebühren verändert. Eigentlich hätte – so hatten viele gehofft – die Schmutzwassergebühr künftig niedriger ausfallen können. Doch da viele Faktoren in die Berechnung einfließen, wird es ab 2023 für die Tönisvorsterinnen und Tönisvorster teurer. Etwas billiger wird 2023 dafür die Müllabfuhr, die Gebühren für die Straßenreinigung bleiben weitgehend stabil, weniger muss man künftig für den Neuerwerb von Gräbern bezahlen.