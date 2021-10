Firma aus Tönisvorst exportiert Jungpflanzen : Der Kiribaum ist im Garten nützlich, im Anbau nachhaltig

Tönisvorst Der Kiri-Baum, auch Paulownia genannt, gilt als der starkwüchsigste Baum der Erde. Der Fokus der Tönisvorster Firma WeGrow liegt auf den eigens entwickelten und geschützten Kiri-Hybridsorten.

„Ich bin beeindruckt, wie schnell der Kiribaum wächst und wie viele Einsatzmöglichkeiten dieses leichte Holz hat. Mit WeGrow haben wir hier am Niederrhein ein innovatives Unternehmen mit enormem Potenzial für eine nachhaltige Holzproduktion“, sagte Udo Schiefner, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Kreis Viersen, bei seinem Unternehmensbesuch. Schafft man die notwendigen Wachstumsvoraussetzungen, ist der Baum in der Lage, in einem Jahr über fünf Meter zu wachsen und in einem Zehntel der Zeit so viel Holzvolumen zu produzieren wie eine Eiche. Er wächst als Baum erstaunlich kerzengerade und hat enorm große Blätter. Und auch die inneren Werte stimmen: Er bindet außergewöhnlich viel CO 2 – und sein Holz ist leicht und stabil. „Interessant ist, dass durch die hohe CO 2 -Bindung und als Bienenmagnet während der Blühzeit Kiribäume nicht nur zu einer ökologischen Aufwertung von landwirtschaftlichen Flächen dienen, sondern auch eine hohe Wertschöpfung erzielen. Aber auch für den privaten und kommunalen Bereich als schnell heranwachsende Schattenspender eingesetzt werden können“, sagte Eva Kähler-Theuerkauf, Präsidentin des Landesverbands Gartenbau NRW.