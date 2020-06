Kommunalwahl in Tönisvorst : FDP steht voll hinter ihren Spitzenkandidaten

Kommunalwahl in Tönisvorst

Tönisvorst Viel Rückendeckung haben die Freien Demokraten in Tönisvorst ihren Bewerbern für den Stadtrat gegeben. Einen Bürgermeisterkandidaten stellt die FDP nicht. Sie hat sich für die Unterstützung von Amtsinhaber Thomas Goßen entschieden.

Ob Koenen und Schneider als Stadtverordnete in den nächsten Rat einziehen, ist dennoch fraglich. Bisher hat die FDP nur zwei Sitze in dem Gremium. Kristian Schneider zeigte sich optimistisch: „Die anderen haben ihre Plätze, für mich müsst ihr kämpfen.“ Denn: „Je mehr wir sind, desto stärker wird unsere Politik.“ Wie diese Politik aussieht, das machten Torsten Frick und Marcus Thienenkamp in ihren Reden deutlich.