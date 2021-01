Evangelische Pfarrerin in St. Tönis : „Was ist uns ein Gottesdienst wert?“

Evangelische Pfarrerin in St. Tönis

St. Tönis Die evangelische Pfarrerin in St. Tönis erzählt, was der Ausfall der Präsenzgottesdienste für sie persönlich bedeutet. Die Online-Andacht von Heiligabend ist weiterhin im Internet abrufbar.

Weihnachten ohne Gottesdienst – das hatte es vor Corona für viele noch nicht gegeben. Daniela Büscher-Bruch, Pfarrerin in der evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis berichtet, wie es ihr dabei ergangen ist.

Daniela Büscher-Bruch Es fing an am Montag nach dem Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin, anderthalb Wochen vor Weihnachten. Wir hatten geplant, die Projektgruppe zusammenzurufen, weil wir noch nicht alle Stationen für unseren Rundgang fertig gebaut hatten. Da kippte die Stimmung hier, weil einige der Mitarbeiter und Helfer sich Sorgen machten. Ich selbst musste eine Nacht drüber schlafen.

Büscher-Bruch Für mich war es eine schwere Herzensentscheidung, und mir ging es in dieser Woche gar nicht gut. Ich war traurig und erschöpft. An Heiligabend hatte ich bislang immer Dienst, normalerweise haben wir sechs Gottesdienste mit jeweils bis zu 300 Besuchern. Ich kenne Weihnachten nicht ohne Krippenspiel und Christvesper, schon als Kind nicht.

Büscher-Bruch Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon fast 500 Anmeldungen und ein Konzept erarbeitet, wonach unsere Helfer als Hirten verkleidet die Menschen in 20er-Gruppen über das Gelände geführt hätten. Es gab Zeitfenster, um Schlangen zu vermeiden, und das Ordnungsamt hatte noch nichts davon abgesagt.

Wie kam es an?

Büscher-Bruch Allein an Heiligabend wurde das Video mehr als 400-mal geklickt, und hinter jedem Klick steht ja nicht nur eine Person. Wir haben viel Verständnis von den Menschen erfahren, die unsere Entscheidung mutig fanden und sich bedankt haben.

Was wünschen Sie sich?

Büscher-Bruch Wir hoffen, dass Gottesdienste wieder wenigstens wie vor dem Lockdown mit 20 bis 30 Besuchern möglich sind. Wir haben ein gutes Hygienekonzept, das sollte doch ausreichen. Aber die Ängste und Sorgen etwa von Mitarbeitern sind jetzt stärker als im Lockdown im Frühjahr. Das ist etwas, das ich ernstnehmen muss. Ich denke immer wieder über die Frage nach: Was ist uns ein Gottesdienst wert?

Büscher-Bruch Der Gottesdienst ist unser Kerngeschäft, um mit Gott in Kontakt zu kommen und besinnlich beisammen zu sein. Ich bin mir sehr sicher, dass man das nicht durch einen Online-Gottesdienst ersetzen kann. Was geht alles verloren, wenn wir so lange darauf verzichten?