Evangelische Kirchengemeinde St. Tönis : Mit der Rikscha unterwegs

St. Tönis Die evangelische Kirchengemeinde St. Tönis nennt jetzt eine Rikscha ihr eigen. Am Samstag wird das neue Gefährt beim Sommerfest für Senioren vorgestellt.

Der Niederrhein ist eine typische Fahrradregion. Das Fahrrad ist hier nicht wegzudenken. Was aber, wenn es das Alter oder eine Mobilitätseinschränkung nicht mehr möglich machen, das Rad zu besteigen und eine Runde zu drehen? Für viele Menschen bedeutet das einen enormen Einschnitt in der Lebensqualität. Doch die kann jetzt ein stückweit zurückgewonnen werden. Möglich macht dies die evangelische Kirchengemeinde St. Tönis: Sie hat jetzt eine Rikscha.

„Wir möchten Menschen, die älter oder bewegungseingeschränkt sind, eine Möglichkeit zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe bieten“, sagt Marion Wlotzka, die Seniorenbeauftragte der evangelischen Kirchengemeinde. Das Prozedere ist ganz einfach: Die betreffenden Personen können sich im Gemeindebüro melden und ihren Wunsch anmelden. Egal, ob es sich um einen Ausflug ins Grüne handelt, ein lang nicht mehr gesehener Lieblingsort wieder einmal aufgesucht werden soll oder der Wunsch nach einem Cafébesuch besteht – alles, was in und um Tönisvorst angesiedelt ist, kann realisiert werden.

Beim Sommerfest für Senioren am Samstag, 30. Juli, 14 bis 18 Uhr, auf dem Außengelände der evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis an der Hülser Straße wird die Rikscha vorgestellt.

Wlotzka war es, die den Stein ins Rollen gebracht hat. „Eine Nachbarin von mir erzählte von einer Freundin, die in Recklinghausen in einem Verein Senioren in einer Rikscha fährt. Sie hatte auch gleich einen Flyer zur Hand und meinte, ob das nichts für die Gemeinde wäre“, erinnert sich Wlotzka. Die Seniorenbeauftragte studierte den Flyer und war begeistert. Sie reichte den Flyer innerhalb der Kirchengemeinde herum und sprach Senioren an und fragte, was sie von so einem Angebot halten würden. Die Begeisterung war überall groß.