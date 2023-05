Evangelische Kirchengemeinde St. Tönis Die Holzwerker aus der Gemeindewerkstatt

Ein brummendes, aus dem Keller kommendes Geräusch ist im Gemeindebürogebäude der evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis zu hören. Verursacher ist die Kreissäge, an der Hans Jakob Koll steht. Unter den aufmerksamen Blicken von Dietmar Lang, Heinz Jennen und Ulrich Kalinowski schiebt Koll vorsichtig eine Holzleiste entlang des Sägeblattes. „Das sieht gut aus“, sagt Kalinowski, als in dem rund 40 Quadratmeter großen Kellerraum wieder Ruhe eingekehrt ist. „Diesmal stelle ich etwas für mich her. Ich brauche eine neue Abdeckung für einen Heizkörper“, sagt Koll, der sich daran macht, die Metalllüftungsgitter an der Holzkonstruktion zu befestigen, während die anderen drei Männer ebenfalls wieder ihren Arbeiten nachgehen. Es ist Dienstagmorgen – und damit ist Leben in die Gemeindewerkstatt der Kirchengemeinde eingezogen.