Gastronomie in St. Tönis Cocktailbar Pegasos II soll „St. Tönis beleben“

Die Verbindung zu St. Tönis liegt aber noch viel weiter zurück. „Ich habe in den 90er Jahren an der Hülser Straße/Ecke Nordring eine Kneipe namens Pegasos aufgemacht. Damals war ich 22 Jahre alt“, erinnert sich Mouratidis. Es seien unvergessliche Jahre gewesen, fügt er an. Um die Jahrtausendwende beschloss der Gastronom etwas neues zu tun, zog unter anderem nach Österreich. Doch es zog ihn wieder in die heimatlichen Gefilde zurück. In Krefeld eröffnete er das Pegasos I an der Gladbacher Straße 303. „Ich hatte damals schon mit St. Tönis geliebäugelt, aber es war nichts zu haben. Dann wurde die Windrose frei, die mir aber eigentlich zu klein war“, erzählt Mouratidis.