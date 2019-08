Schlufftrasse : Sicher mit dem Fahrrad von Vorst nach St. Tönis gelangen

Tönisvorst Die CDU fordert Prüfung der Schlufftrasse und mehr Sicherheit für Radfahrer.

Die Tönisvorster CDU fordert, die Fahrradweg-Verbindung von Vorst nach St. Tönis zu verbessern und zu prüfen, ob der Lückenschluss von etwa 300 Metern, zwischen der Verbindungsstraße und der Düsseldorfer Straße in St. Tönis, auf der Schlufftrasse vorgenommen werden kann. Zusätzlich soll geprüft werden, wie eine sichere Querung der Düsseldorfer Straße für Radfahrer zu erreichen ist. „Hier müssen die Fachleute der Stadtverwaltung einen Blick drauf werfen“, so die Christdemokraten, die sich von der Verwaltung eine ausgereifte Expertise erhoffen. Auf der Grundlage von Daten, Zahlen und Fakten soll dann eine Entscheidung getroffen werden.

„Vorst und St. Tönis fahrradtechnisch enger aneinanderzubinden und dazu ein hohes Maß an Verkehrssicherheit zu bieten, wäre großartig“, ergänzt CDU-Ratsherr Maik Giesen. Ein neuer Fahrradweg könne Schülern und Berufstätigen des Gewerbegebietes Tackheide zugutekommen. Der Antrag der CDU wird in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Energie, Verkehr und Umwelt Anfang September beraten. Die CDU schlägt zur Finanzierung vor, die Fördertöpfe von Bund „Nationaler Klimaschutz“ und Land „Bürgerradwege in NRW“ in den Blick zu nehmen und wenn möglich anzuzapfen.