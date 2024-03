St. Töniser Hühner legen grüne Eier Das Zwerghuhn, das grüne Eier legt

Die sechs Zwerg-Araucana-Hühner von Martina Beckmann (61) sind hübsch, wie sie da in ihrem goldweizenfarbigen Federkleid durch den Garten an der Südstraße laufen. Immer im Schlepptau der sechs Frauen sind die beiden braunen Hähne. Das Rassegeflügel Zwerg-Araucana kommt ursprünglich aus Chile und hat es erst in kolonialen Zeiten bis nach Europa geschafft. Die Rasse gibt es in verschiedenen Farben, immer sind sie jedoch schwanzlos.