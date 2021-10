Ehejubiläum in Vorst : Diamanthochzeit im Hause Steffens

Ehejubiläum in Vorst

Vorst Seit 60 Jahren sind Helga und Manfred Steffens verheiratet. In Krefeld haben sie sich kennen gelernt, heute leben die noch rüstigen Eheleute in Vorst.

Helga und Manfred Steffens feierten jetzt ihre Diamanthochzeit. Sie waren 18 beziehungsweise 20 Jahre jung, als sie sich vor 60 Jahren das Jawort gaben. Beide stammen aus Krefeld , er aus Fischeln, sie aus Traar – in Traar hatten sie sich 1960 kennengelernt. War es Liebe auf den ersten Blick? Der Jubilar muss nicht lange überlegen, sein „Ja!“ kommt ganz spontan. Deshalb wurde auch mit der Hochzeit nicht lange gewartet.

Ihren Gesundheitszustand beschreiben die Senioren so: „Sehr gut, bis auf einige Wehwehchen.“ Manfred Steffens fügt ergänzend hinzu: „Ich kann noch Bäume ausreißen.“ „Ich bin noch fit wie ein Turnschuh“, erklärt seine Frau. Der Jubilar war als Mülllader ein Berufsleben lang ständig in Bewegung. 40 Jahre lang stand er in Diensten der Stadt Krefeld, später wechselte er zur Firma Trienekens.