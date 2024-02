Schnelles Internet in St. Tönis Deutsche Glasfaser wirbt um 1300 weitere Haushalte

Mit den zusätzlichen Haushalten erhofft sich das Unternehmen, Schwung ins Bündelungsverfahren zu bringen, das kürzlich bis zum 2. März verlängert wurde, nachdem zum ersten Stichtag am 23. Dezember die gewünschte Zahl an möglichen Kunden nicht erreicht worden war. Bisher haben lediglich 22 Prozent der infrage kommenden 5300 Haushalte ihr Interesse bekundet, einen Glasfaser-Vertrag abzuschließen. Nötig wären aber 33 Prozent, damit das Unternehmen in weiten Teilen der St. Töniser Innenstadt Glasfaser-Kabel verlegt und 9,5 Millionen Euro investiert. Mit den nun hinzu kommenden Haushalten soll die Zahl derer, die einen Vertrag abschließen möchten, erhöht und der Glasfaser-Ausbau wahrscheinlicher werden. „Wir halten weiter am Projekt in St. Tönis fest“, sagt Durmaz.