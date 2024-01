Schnelles Internet in St. Tönis Deutsche Glasfaser verlängert Nachfragebündelung

Markus Hergett, Gigabit-Beauftragter der Stadt, bestätigt, dass man mit dem Unternehmen im engen Austausch sei. Ende 2023 hatten 5300 Haushalte eine Broschüre im Briefkasten, in der unter anderem Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD) für die moderne Technik warb, die schnelles Internet ermöglicht. Die Stadt unterstütze alle Telekommunikationsunternehmen, die bereit seien, Glasfasertechnik in die Fläche der Stadt zu bringen, heißt es in der Broschüre. Und daran hat sich nichts geändert. „Wir glauben, dass die Glasfaser-Technik ein wichtiges Invest in die Stadt und die Kommunikationsinfrastruktur ist und auch die Attraktivität als Wohnstandort steigert“, so Hergett im Gespräch mit unserer Redaktion.