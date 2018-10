Stadtkulturbund : Ein kulturverbundener Manager

Der Vorster Thomas Nellen ist neuer Vorsitzender des Stadtkulturbundes Tönisvorst. Er spielt auch selber Theater, so ist er Mitglied im Ensemble von „Salz & Pfeffer“ und „Müllerschön“ in Krefeld. Foto: Jürgen Karsten

Tönisvorst Der Vorster Thomas Nellen führt jetzt den Stadtkulturbund Tönisvorst. Er hat dieses Amt von Peter Siegel übernommen, der nach 25 Jahren nicht mehr für den Vorsitz kandidierte.

Der ehrenamtlich tätige Stadtkulturbund, der für die Stadt das kulturelle Angebot in großem Umfang schultert, hat einen neuen Vorsitzenden: Der Vorster Thomas Nellen (52 Jahre alt) folgt Peter Siegel nach, der nach 25 Jahren verdienstvoller Tätigkeit auf eigenen Wunsch den Vorsitz abgab. Thomas Nellen weiß, dass es große Schuhe sind, in die er jetzt tritt, aber ihm ist davor nicht bange. Der Diplom-Kaufmann besitzt Managerqualitäten. Er hatte in den Jahren zwischen 1996 und 2018 leitende Tätigkeiten im Firmenkreditbereich im Bankengewerbe inne und veränderte sich im Juli dieses Jahre beruflich noch einmal: Er ist jetzt Niederlassungsleiter der DZR GmbH, einem Abrechnungs-Dienstleister für Zahnärzte in Neuss.

Doch der neue Vorsitzende ist nicht nur ein Kopf- und Zahlenmensch: Er ist seit Jahren der Kultur auch persönlich sehr eng verbunden. Er ist Laienschauspieler der Laienspielgruppe „Salz und Pfeffer“ und Mitspieler im „Improvisationstheater Müllerschön“ in Krefeld. Es macht ihm besondere Freude, sich überraschenden Momenten ausgesetzt zu sehen und diese zu meistern. Das kann ihm in seiner Arbeit an der Spitze des Stadtkulturbundes sehr zugutekommen. Nellen war früher auch Sänger im Jugendchor und einer Coverband. Außerdem ist er im Vereinsleben stark engagiert: Er ist sowohl Mitglied im St-Martins-Komitee Vorst, in der St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1444 Vorst, in der Kolpingsfamilie Vorst und im Heimatverein Vorst.

Durch die enge Verbundenheit zu Brauchtum und Vereinsleben in der Apfelstadt hat er sich auch vorgenommen, die Dachverbandsfunktion des Stadtkulturbundes zu stärken. Der Stadtkulturbund könne, nicht zuletzt dank seiner engen Kontakte zur Stadtverwaltung, der ideale Mittler zwischen Vereinen und Verwaltung und Politik sein.



Thomas Nellen ist dem Stadtkulturbund seit vielen Jahren eng verbunden, Funktionen aber hat er vergleichsweise erst seit kur­zer Zeit inne: Im Jahre 2016 war er erstmals als Beisitzer im Vorstand, seit Mai letzten Jahres als stellvertretender Vorsitzender tätig. Wie Peter Siegel will er sich für ein qualitätsvolles und abwechslungsreiches Programm mit vielen Facetten einsetzen. Er will nach seinen eigenen Worten „nicht alles auf links drehen, was sich bewährt hat“, aber er wird sich – auch wie sein Vorgänger – Stücke rechtzeitig vorab ansehen, um sich selbst ein Bild von dem Niveau der Vorstellungen zu machen. Das Stück „Terror“ des Autors von Schirach, in dem das Publikum über das Ergebnis mit abstimmen darf und das auch in Tönisvorst noch Tage nach der Aufführung reichlich Diskussionsstoff bot, ist ihm Vorbild.

Gerne will er, wo es geht, auch Mitspielangebote bieten, bei denen das Publikum ins Geschehen mit einbezogen wird. Am Herzen liegen ihm auch kleine Formate, wie sie mit der Reihe „Götterspeise“ gemeinsam mit der rührigen Evangelischen Kirche und im Haus Vorst für den Stadtteil Vorst schon vom Stadtkulturbund angeboten werden.