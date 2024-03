Autor aus Vorst Kriminalroman in der sylter Mythologie

Vor genau zwei Wochen erschien der zweite Teil seiner auf Sylt spielenden Romane mit dem Titel „Sylt-Legende“. Auf dem Buchcover steht „Kriminalroman“ und ja, die junge Oberkommissarin Lene Cornelsen muss rätselhafte Vorkommnisse aufklären. Aber die „Sylt-Legende“ ist doch weit mehr als ein Krimi: „Er hat einen historischen Kontext“, erklärt Thiel, „er besitzt einen Gruselfaktor und enthält mythologische Inhalte.“ Und mit dem aus dem ersten Sylt-Roman bekannten bayerischen Journalisten Michi Müller vom Merkur aus München kommt auch noch ein Spaßfaktor hinzu. Insgesamt also eine Mischung, die dem Leser ebenso unterhaltsame wie informative Lesekost bietet. Was Thiel außerdem macht und was für ein anregendes Lesen sorgt: der Wechsel zwischen den Zeitebenen. In vier Kapiteln springt der Autor aus der Gegenwart in eine recht düstere und gefahrvolle Vergangenheit.