Artenschutz in Tönisvorst Wie der Garten zum Bienenparadies wird

Der Frühling ist endlich da. Mit etwas Glück lassen sich auch schon die ersten Wildbienen beobachten. „Seit einiger Zeit ist die gehörnte Mauerbiene bereits aktiv“, erklärt der Vorsitzende der Nabu-Ortsgruppe Tönisvorst, Reimer Martens. Bei der gehörnten Mauerbiene handelt es sich um eine Wildbiene mit tiefschwarzem, dicht bepelztem Körper und einer rostroten Hinterleibsspitze. Namensgebend sind die Hörnchen, die nur die Weibchen tragen. Die große Wildbienenart lebt vor allem in Siedlungsräumen und nutzt zur Brut gerne langgestreckte Hohlräume unterschiedlichster Art, beispielsweise Mauerspalten, Pflanzenstängel oder vorhandene Gänge in Totholz. Daher ist die gehörnte Mauerbiene auch in Insektenhotels anzutreffen, sofern diese fachgerecht gestaltet worden sind.