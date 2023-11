Umeltausschuss Tönisvorst Auch Tönisvorst diskutiert über eine Baumschutzsatzung

Bäume waren noch mal am Ende der Tagesordnung Thema. Dort berichtete die Verwaltung über die Ergebnisse eines Prüfauftrages, den die UWT-Fraktion am 10. August gestellt hatte. Thema waren Baumpflanzungen zur Bindung von CO 2 . Die Verengung auf die Aufnahme von CO 2 genüge auch nicht mehr, so Lufen. Das Thema entwickele eine Dynamik, die man sich früher nicht habe vorstellen können. Auf Kreisebene gibt es einen Arbeitskreis zum Thema Stadtbäume. Mehrere Gartenämter haben bereits Baumlisten erstellt. Kreisweit ist ein Gutachter beauftragt, die Stadtbäume zu beurteilen. Gesucht werden Bäume, die Trockenheit vertragen und resilient sind. Gibt es einen Superbaum für die Klimakrise? Birgit Lufen sagt: nein. Man müsse auf mehrere Baumarten setzen. Die Ulme ist bereits ganz aus dem Stadtbild verschwunden, der Ahorn wird aktuell von einer Rindenerkrankung geplagt, Platanen leiden unter dem Befall mit Massaria. Als gute CO 2 -Absorber kommen in dieser Reihenfolge folgende Bäume in Frage: Buche, Kastanie, Kirsche, Linde, Eiche, Ahorn, Esche und Ulme, es folgen Nadelbäume. Die Stadt Tönisvorst richtet sich nach der Straßenbaumliste der GALK (Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz) und der Zukunftsbaumliste der Stadt Düsseldorf. Wer Baumpate werden und sich um einen Straßenbaum vor seiner Haustür kümmern will, soll demnächst ein Online-Formular auf der Homepage der Stadt finden können, um sich dafür anzumelden.