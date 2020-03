Interview mit dem Tönisvorster Kinderarzt Edwin Ackermann : „Masern sind eine schlimme Erkrankung“

Eine Impfung gegen Masern ist seit dem 1. März Pflicht, wenn ein Kind in eine Kindertagesstätte aufgenommen werden soll. Foto: DAK

Tönisvorst Der Tönisvorster Kinderarzt und Sprecher des BVKJ Nordrhein erläutert die neue Impfpflicht für Masern.

Herr Ackermann, seit dem 1. März gilt in Kitas und Schulen die Impfpflicht gegen Masern. Warum hat man solch ein Gesetz erlassen?

Edwin Ackermann Wir als starke Industrienation versprechen der Weltgesundheitsorganisation seit vielen Jahren, die Masern auszurotten. Das ist uns immer wieder nicht gelungen, während es Länder wie Finnland und sogar Nordkorea und Osttimor geschafft haben. Also hat man sich gedacht: Wenn es freiwillig nicht geht, müssen wir es verpflichtend machen.

BVKJ Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte ist die berufliche Interessenvertretung der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland mit rund 12.000 Mitgliedern.

Ackermann Wir haben immer wieder die Hürden gerissen, über Jahre hinweg. Irgendwann gab es dann so hohe Fallzahlen, dass für die politischen Gremien ein konkreter Handlungsbedarf entstand.

Ackermann Die Umsetzung ist noch nicht ganz im Detail definiert. Die Ausführungsbestimmungen werden sich erst nach und nach ergeben. Unklar ist beispielsweise, ob die Impfpflicht in Sportvereine hinein geht. Kleine Kinder werden ungeimpft nicht in der Kita aufgenommen, und in der Schule kann es zum Schulausschluss führen, beziehungsweise wegen der bestehenden Schulpflicht wird es ein Strafgeld geben. Wie das dann konkret umgesetzt wird und welche Auswirkungen das hat, wird man sehen. Ganz spitzfindig kann man natürlich fragen, ob man sich mit der einmaligen Zahlung eines Bußgeldes quasi von der Impfpflicht freikaufen kann.