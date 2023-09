Julian Tolles aus Tönisvorst Mit Pfeil und Bogen Rekorde gebrochen

Weltmeister werden, wenn man der Einzige in seiner Klasse ist und damit ganz alleine auf dem Siegertreppchen steht, mutet auf den ersten Blick etwas komisch an. Wenn man aber bei einem solchen Titel direkt drei Weltrekorde bricht, dann bekommt der Weltmeistertitel sofort wieder eine andere Bedeutung. Das empfindet auch Julian Tolles so. Der 14-Jährige ist der neue Weltmeister im 3D-Bogenschießen. Er nahm mit seinem Vater Holger an der World Bowhunter Championship im finnischen Rovaniemi teil.