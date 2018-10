Tönisvorst : Für den europäischen Gedanken neu begeistern

TÖNISVORST Der Tönisvorster CDU-Vorsitzende Dirk Louy nahm an der CDU-NRW Europakonferenz in Aachen teil.

„Es darf kein Zurück zu Nationalismus und Krieg geben. Gemeinsam wollen wir eine europäische Zukunft in NRW bauen.“ Dies war das Fazit der CDU-NRW-Europakonferenz, die jetzt in der Kaiserstadt Aachen tagte. Der Vorsitzende der Europakonferenz, Peter Liese, MdEP, betonte, dass die Konsequenz aus den aktuellen Schwierigkeiten von CDU und CSU nur darin bestehen könne, dass die Parteien den Streit überwinden müssten und sich auch die CSU klar für die europäische Einigung einsetze.

Schwerpunkthema war die zukünftige Förderung von Projekten in Nordrhein-Westfalen aus dem europäischen Haushalt. Erstmalig war Dirk Louy, neuer Vorsitzender der Tönisvorster CDU, als Vertreter des Kreisverbandes der CDU Viersen bei dieser Europakonferenz eingeladen. Gerade für den Kreis Viersen mit seiner grenznahen Lage sei die Zukunft Europas von besonderem Interesse. Wo Kultur und Wirtschaft so eng verflochten sind, sei der Erhalt von offenen Grenzen, einem freien Handel und einer friedlichen Nachbarschaft gelebte europäische Gegenwart.

Dirk Louy und Peter Liese MdEP (Vorsitzender Europakonferenz). Foto: CDU

Pascal Arimont, Vertreter der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien, referierte sehr persönlich zum Thema grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Pascal Arimont schilderte, wie er in seiner Familie immer wieder eindrucksvoll die Erlebnisse des Krieges geschildert bekommen habe. Das sei eine Triebfeder gewesen, sich jetzt für die Zusammenarbeit in der Euregio Maas-Rhein und in ganz Europa einzusetzen.



Der Europaabgeordnete Markus Pieper stellte dar, wie die Europaabgeordneten aus NRW dafür kämpfen, dass es auch in Zukunft europäische Wirtschaftsfördermittel in NRW gibt, und machte an vielen Beispielen deutlich, dass die wirtschaftliche Entwicklung des Landes durch diese Mittel enorm nach vorne gebracht wurde.

Die Aachener Europaabgeordnete Sabine Verheyen, Sprecherin der größten Fraktion im Europäischen Parlament (EVP-Christdemokraten) im Kulturausschuss, stellte die Programme der EU zur Förderung im Bereich Jugend, Bildung und Kultur vor. Das Europäische Parlament setze sich dafür ein, dass diese Mittel deutlich aufgestockt werden, da nur eine Begegnung der Menschen Europa wirklich wachsen lasse. Zurzeit gebe es sehr viel mehr gute Projekte, als umgesetzt werden könnten. Abschließend referierte der Brexit-Beauftragte der christdemokratischen Fraktion, Elmar Brok, über die Verhandlungen mit Großbritannien.

„Angesichts eines immer aggressiver werdenden Handelswettbewerbs, der wachsenden Globalisierung und einem Wandel in der Sicherheitslage kann nur ein starkes Europa die passende Antwort sein. Uns muss es wieder gelingen, die Begeisterung für den europäischen Gedanken zu entfachen und selbstbewusst über die vielen Chancen zu sprechen. Es muss uns gelingen, die Länder zu unterstützen, die in unserer Gemeinschaft schwächeln, aber den Mut zu Reformen haben. Andererseits muss es deutliche Worte gegenüber denen geben, die unsere Wertegemeinschaft mit Füßen treten“, so der neue Europabeauftragte der Kreisunion Viersen, Dirk Louy.

