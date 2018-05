Tönisvorst: Der Stadtkulturbund wird 25 Jahre alt

Tönisvorst Als die Stadt 1993 den Kulturetat einsparte, war das die Geburtsstunde des Stadtkulturbundes Tönisvorst. Gründungsmitglied Peter Siegel leitet seit 25 Jahren den Verein. Am 27. Oktober soll gefeiert werden.

Der Stadtkulturbund trat an, als der städtische Kulturetat auf null gefahren wurde. Und seine ehrenamtliche und seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Arbeit macht er bereits seit 25 Jahren. Das Jubiläum in diesem Jahr ist es wert, anlässlich der Pressekonferenz zur Vorstellung des neuen Programms der Spielzeit 2018/19, einmal zu würdigen, was die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler geleistet haben und immer noch leisten. Am 20. Dezember 1993 fand die Gründungsversammlung statt, auf der Peter Siegel zum Vorsitzenden gewählt wurde. Er ist es bis heute und hätte nach seinen eigenen Worten nie geglaubt, dass er dieses verantwortliche Amt so lange ausüben würde. Um ihn herum gab es in all den Jahren ein tolles Team, das ehrenamtlich mit dafür sorgte, dass der Kulturbetrieb reibungslos klappte. Peter Siegel sucht nicht nur die Stücke selbst aus, sondern sieht sie sich auch gerne vorher mal an, um zu wissen, ob sie in das Jahresprogramm passen.