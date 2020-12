Autor aus St. Tönis : Weihnachten aus einer neuen Perspektive betrachten

St. Tönis Der St. Töniser Autor Lars Tutt veröffentlicht Weihnachtsedition zu seinem E-Book „Corona – und jetzt?!“. Wer schnell ist, kann das Buch als pdf-Datei gewinnen.

Was wollte man zum Beispiel immer schon einmal im Advent machen, wozu man aber nie Zeit hatte? Oder: Welche Liedzeilen klingen in dieser außergewöhnlichen Weihnachtszeit plötzlich ganz anders? So wird aus „Driving home for Christmas“, „Staying home for Christmas“ in der Corona-Krise. „Man muss einfach schauen, was man denn für andere Perspektiven für dieses Weihnachtsfest finden kann, die anders sind, als wir es gewohnt sind“, sagt der St. Töniser.