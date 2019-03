90. Geburtstag: Ruprecht Beusch prägte das Gesicht der Stadt mit

St. Tönis Der Architekt wird am heutigen Montag 90 Jahre alt. Er hat viele Häuser in St. Tönis entworfen und umgebaut.

Als Architekt hat er das Stadtbild von Tönisvorst mitgeprägt; als Politiker hat er sich für die Umwelt eingesetzt: Ruprecht Beusch wird heute 90 Jahre alt. Geboren 1929 in St. Tönis, hat der Senior fast sein ganzes Leben im Ort verbracht. „Ich habe an der Krefelder Straße gewohnt, am Kirchplatz, an der Corneliusstraße, an der Kirchstraße und schließlich an der Hospitalstraße“, zählt der 90-Jährige auf.