Ratssitzung in Tönisvorst Haushalt mit schwarzer Null verabschiedet

Der Haushaltsentwurf für 2024 ist mit knapper Mehrheit verabschiedet. Die Diskussion um das Zahlenwerk im Stadtrat war bemerkenswert. Am Ende stand ein Antrag von Marcus Thienenkamp (FDP) im Raum, „nicht alles zu tun, was erlaubt ist.“ Gemeint war die gesetzliche Änderung, das Haushaltsdefizit ins Jahr 2025 schieben zu können. Davon solle die Stadt Abstand nehmen und damit gleichsam freiwillig in die Haushaltskonsolidierung rutschen. Neue Anträge verschiedener Fraktionen, die sich auf 2,52 Millionen Euro summierten, hätten bewiesen, „dass wir HSK-bedürftig sind, weil wir uns nicht selbst maßregeln können.“ Dazu kam es dann doch nicht. Die Verwaltung hielt ihre Beschlussvorlage gegenüber dem FDP-Antrag für weitergehender. Die knappe Ratsmehrheit aus SPD, Grünen, GUT und UWT stimmte dann für den Haushaltsentwurf wie von der Verwaltung vorgeschlagen. Für Thienenkamp war dieses Vorgehen „völlig neben der Spur“. Schon vorher hatte Anja Lambertz in ihrer Haushaltsrede für die CDU an die Ratskollegen appelliert: „Die Zeiten, wo man sich alles leisten konnte, sind schon längst vorbei. Das muss auch die Politik begreifen.“ Aufgrund der finanziellen Lage müssten alle Abstriche machen und sich den finanziellen Möglichkeiten anpassen. Es blieb die einzige Haushaltsrede.