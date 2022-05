Gastro-Tipp : Mediterranes aus der Region

Vorst Sinder Yilmaz führt seit Mai 2016 den „Mediterraner“ in Vorst und hat sich damit einen Traum erfüllt. In ihrem Restaurant gibt es neben italienischen und internationalen Gerichten auch türkische Spezialitäten.

Mediterrane Küche, hauptsächlich italienisch geprägt, erwartet die Gäste: „Unsere Pizzas werden im Steinofen gebacken, und wir verwenden ,geheime‘ Zutaten für das besondere Geschmackserlebnis. Stammkunden sagen, unsere Pizzas seien die besten hier im Umkreis“, sagt Inhaberin Sinder Yilmaz, die seit Mai 2016 den „Mediterraner“ führt. Yilmaz, die ursprünglich aus der Türkei stammt, lebt seit 20 Jahren in Deutschland und wohnt seit fünf Jahren in Vorst. Bevor sie den „Mediterraner“ eröffnete, sammelte sie fünf Jahre lang Erfahrung in diversen italienischen Gaststätten. „Da entstand der Wunschtraum, ein eigenes Restaurant zu haben. Ich koche selbst auch, bin aber lieber im Service tätig, denn ich mag den Kontakt zu meinen Gästen sehr“, betont die 29-Jährige. Die feste Speisekarte bietet neben Pizza, Pasta und Salaten auch Burger, Schnitzel, Grillteller und Gambas. Auch Zanderfilet und Kalbsleber werde oft und gerne hier gegessen, so Yilmaz. Demnächst soll es pro Woche ein neues Gericht geben, das türkisch geprägt ist. „Qualität und Frische sind mir sehr wichtig. Unsere Zutaten stammen meist auch aus der Region, zum Beispiel kaufen wir unsere Champignons auf einer Farm in Kempen“, sagt Yilmaz. Im „Mediterraner“ können im Gastraum auf rund 150 Quadratmetern 50 Personen sitzen, draußen finden auf rund 60 Quadratmetern weitere 30 Gäste Platz. Private Festlichkeiten mit individuellem Buffet sind auf Anfrage möglich. Der „Mediterraner“ ist gleichzeitig gemütlicher Treffpunkt und Cocktailbar, so Yilmaz: „Die Gäste sollen bei uns nicht nur satt werden, wir bieten auch eine große Auswahl an leckeren Getränken. Dabei sind wir kreativ und flexibel: Steht ein gewünschter Cocktail nicht auf der Karte, versuchen wir trotzdem, diesen für den Gast zu zaubern.“ Demnächst sind einmal pro Monat, freitags und samstags, „Cocktail-Nächte“ mit dann verlängerten Öffnungszeiten geplant.