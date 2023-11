Martinsfest in St. Tönis Martinszug zieht Tausende Besucher an

Es ist ein Lichtermeer, das sich durch die Straßen von St. Tönis schiebt, an denen die Besucher dicht an dicht stehen. Das Klappern von Hufen und Musik ertönen, die Köpfe drehen sich in Richtung des Geräusches. Hoch zu Ross, seine beiden Herolde – Nele und Lilly – vorneweg reitend, winkt St. Martin, vielen auch als Robert Brunner bekannt, den kleinen und großen Zuschauern am Zugweg zu. Der Martinszug hat nur wenige Meter vom Martinsdenkmal auf dem Alten Markt seinen Anfang genommen und das zum bereits 137 Mal. In der Dunkelheit leuchtet das Licht von batteriebetriebenen Beleuchtungen aus Hunderten selbst gebastelten Laternen.