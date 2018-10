Der Kulturrucksack kommt bei Tönisvorster Jugendlichen sehr gut an

Tönisvorst Die Angebote aus dem Kulturrucksack, die von der Landesregierung gefördert werden und jedes Jahr in den Herbstferien stattfinden, kommen bei den Tönisvorster Jugendlichen wieder sehr gut an.

In diesem Jahr gibt es unter anderem einen HipHop-Workshop und einen Graffiti-Kursus, eine Nähwerkstatt und ein Impro-Theater. Die Teilnahme ist kostenlos. In kleinen Gruppen lernen die Kinder und Jugendlichen die unterschiedlichsten Kulturangebote kennen. Die 13 Schülerinnen und Schüler, die sich an diesem Vormittag in der Bücherei an der Hochstraße treffen, haben eines gemeinsam: Sie zeichnen gerne.

Die 13-jährige Maja hat eine ganz andere Idee. „Concerts“ steht auf der Titelseite ihres Buchs. „Ich möchte das Buch nutzen, um über Konzerte zu schreiben, die ich besuche“, sagt die Schülerin. Das Logo der Düsseldorfer Band „Die Toten Hosen“ ziert bereits eine Seite, denn dort war Maja bei einem Konzert. Die zehnjährige Hanna hingegen will das Buch als Tagebuch und Kalender nutzen. „Ich schreibe alles rein, was ich erlebe und was ich vorhabe“, sagt das Mädchen und zieht mit dem Lineal Striche für jeden Tag. Lea will ihr Exemplar als Freundebuch benutzen. Auch ein Krickel-Krakel-Buch, ein Buch voller Blumen und Pflanzen, eine Buch für alle Ideen, die man so hat und ein Malbuch entstehen an diesem Vormittag beim Skizzen-Workshop. Was auffällt: Obwohl 13 Kinder am Tisch sitzen, ist es sehr still in der Bücherei. „Alle sind ganz in die Arbeit vertieft“, sagt Birgit Menzel, die schon häufig die Erfahrung gemacht hat, dass Kinder sich beim Zeichnen mehr fokussieren und konzentrieren als beim Malen oder Basteln. Am Mittwoch, 24. Oktober, 10.30 bis 12.30 Uhr, gibt es ein weiteres Angebot aus dem Kulturrucksack in der Stadtbücherei. Dann zeigt Jürgen Wogirz, wie man mit allen Sinnen fotografiert. Zwei Plätze sind noch frei. Eine eigene Kamera oder ein Smartphone muss mitgebracht werden.