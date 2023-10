Virus breitet sich aus Der Kreis Viersen warnt vor der Blauzungenkrankheit

In den Niederlanden hat sich das Blauzungenvirus seit Oktober in alle Richtungen innerhalb der Niederlande ausgebreitet und wurde inzwischen bereits mehr als 600-mal nachgewiesen, so der Kreis Viersen. Neben Schafbetrieben seien in den Niederlanden auch einige Rinderbetriebe betroffen. „Im Kreis Viersen sind bislang keine Fälle einer BTV-3-Erkrankung amtlich festgestellt worden“, betont ein Kreis-Sprecher. Dennoch rät der Kreis Viersen zur Vorsicht und Meldung von Fällen.