Ferienangebot in Tönisvorst : So verlief der dreiwöchige Ferienspaß

Tönisvorst Das Ferienangebot neigt sich dem Ende zu. 40 Kinder erlebten Stadtrallye, ­Bauernhof, Zoo, Ballonkünstler, Glaskunst und jede Menge Bastelangebote.

Wenn Mila und Maya gefragt werden, was ihnen bislang am besten gefallen hat, brauchen die achtjährigen Mädchen nicht lange zu überlegen. „Das Glasgestalten bei Siebenlist“, kommt es prompt zurück. Voller Begeisterung berichtet Maya von der Müslischale, die sie selbst bemalt hat, und Mila schwärmt von ihrem Teller. Bei den noch anstehenden Projekte gehen die Meinungen allerdings auseinander. Die eine freut sich besonders auf die Gelsenkirchener Erlebniswelt Zoom, die andere auf die Ballonkünstler Nietzsche & Ahlers, die Ballons und Glitzertattoos bringen.

Dabei hätte er das dreiköpfige städtische Betreuungsteam gut im Bügeln unterstützen können. „Die Bügelperlen sind so beliebt wie nie. Wenn wir nicht gerade gemeinsam auf Tour sind oder die Kinder draußen spielen gehen die Perlen in den Einsatz. Wir haben noch nie so viel gebügelt, wie in diesem Jahr“, erzählt Tanja Dückers vom Team.