Angebot der Stadt Tönisvorst : Der Ferienspaß geht in den Endspurt

Info

In der ersten Woche zählte der Ferienspaß 24 Kinder. In der zweiten Woche waren es 25 Teilnehmer, und in der dritten Woche nutzen 18 Kinder das Angebot.

In den Herbstferien bietet das Jugendfreizeitzentrum JFZ in St. Tönis eine Ferienmaßnahme an.