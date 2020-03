Nachruf : Trauer um den ehemaligen Vorster Pfarrer Ludwig Kamm

Vorst Er war ein Mensch mit Ecken und Kanten, und er hatte das Herz am rechten Fleck. Am Montag ist der 71-Jährige im Kempener Krankenhaus gestorben.

Ludwig Kamm war ein Mensch mit Ecken und Kanten, und er hatte das Herz am rechten Fleck: Er hat sich immer für die Armen und Schwachen eingesetzt, er hat das Unrecht gesehen und es in deutlichen Worten angeprangert. Bis zum Sommer 2017 war er als Pfarrer der GdG in Vorst und St. Tönis tätig. Dann verabschiedete er sich mit 69 Jahren in den Ruhestand, blieb aber als Subsidiar im Dienst der Kirche.

Bevor Ludwig Kamm, der 1948 in Schwerte geboren wurde, Theologe wurde, hat er in Aachen Chemie studiert. Erst 1977, mit 29 Jahren, schrieb der Chemiker sich in Bonn zum Theologiestudium ein. Im Oktober 1982 wurde er in Aachen zum Priester geweiht. Er war Kaplan in St. Michael in Waldniel, danach Pfarrvikar in Mönchengladbach-Hockstein. 1990 wurde Ludwig Kamm Pfarrer an St. Godehard in Vorst. 2011 übernahm er zusätzlich die Leitung der Kirchengemeinde St. Cornelius in St. Tönis.